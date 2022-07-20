Çarşamba'da halk oyunları festivali

00'da Abdullah Paşa Meydanı'nda sahneye çıkacak.

Çarşamba çiftetellisinden zeybeğe birçok yörenin halk oyunlarına sahne olacak programda izleyicileri, yöresel ezgilerle dolu dakikalar bekliyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri, Yöresel Halk Oyunları Festivali ile 21 Temmuz Perşembe akşamı başlıyor. 21-22-23 Temmuz akşamları, saat 19.00'da 7 bölgeden gelen 250 kişilik halk oyunları ekibi, Abdullah Paşa Meydanı'nda seyirciyle buluşacak.

21 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da Çarşamba Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak olan Halk Oyunları Festivali, daha sonrasında kortej ve Abdullah Paşa Meydanı'ndaki program ile devam edecek. 3 gün boyunca, 7 bölgeden gelen ekipler ile Çarşamba'da 7 ayrı kültür iklimi bir arada yaşanacak. Çarşamba'nın farklı yerlerinde de halk oyunları gösterilerini sahneleyecek olan 250 kişilik ekip, 22 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Zübeyde Hanım Meydanı'nda, saat 17.00'de ise Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde vatandaşlarla buluşacak.

Yeşilırmak Şenlikleri başlıyor

Halk Oyunları Festivali'ne dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Yeşilırmak Şenlikleri'nin bu yıl da çok güzel geçeceğini söyledi.

Başkan Doğan, “Yeşilırmak Şenlikleri'miz için bu yıl da çok hazırlandık. İlçemizde birçok değerli sanatçıyı ağırlayacağız. Offroad oyunlarımızı geçtiğimiz hafta yoğun bir katılım ile tamamlamıştık. Hemşehrilerimizin de programlarımıza ilgisi yoğun. Halk Oyunları Festivali'miz ile de cennet vatanımızın, dört bir köşesinden birçok ayrı ekibi ilçemizde misafir edeceğiz. Toplam 250 kişilik halk oyunları grupları ile Çarşamba'mızın farklı yerlerinde hemşehrilerimizi yöresel halk danslarımız ile buluşturacağız. 21-22-23 Temmuz tarihlerinde ilçemizde halk oyunları rüzgârı esecek. Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı ve İsmail Altunsaray konserlerimiz ile de vatandaşlarımızı müzik dolu anlar bekliyor. Geleneksel Rahvan At Yarışları'mız ile sporseverlerimiz heyecana doyacak. Tüm hemşehrilerimizi şenliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.