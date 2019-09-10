Çarşamba'da İlköğretim Haftası programı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde protokolün katılımıyla İlköğretim Haftası programı gerçekleştirildi.

Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda düzenlenen İlköğretim Haftası Programı'nda, yeni eğitim-öğretim sezonunun başlangıcı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde yapılan konuşmalar ve çeşitli gösteriler sonrası protokol üyeleri sınıfları gezerek Okul Müdürü Ali İşyapan'dan okul hakkında bilgi aldılar.

Programa katılan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek program sonrası okuldan ayrıldılar.