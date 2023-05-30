Çarşamba'da "İstanbul'un Fethi, Fatih ve Ayasofya" programı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, İstanbul Fethi'nin 570. yıldönümü münasebetiyle tarihçi-yazar Mustafa Armağan, bir konferans verdi.

Çarşamba Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü dolayısıyla "İstanbul'un Fethi, Fatih ve Ayasofya" adlı programı düzenledi. Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde yapılan ve büyük ilgi gören programa tarihçi-yazar Mustafa Armağan konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Armağan, İstanbul'un Fethi, Fatih ve Ayasofya'yı anlattı. Programda, Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Fatih Monografisi" kitabının tanıtım ve dağıtımı da yapıldı.

Etkinliğe Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.