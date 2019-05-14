Çarşamba'da istihdamı katlayarak proje: “Tekstilkent”

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da şu anda ortalama bin kişinin tekstil firmalarında çalıştığını, bu sayıyı “Tekstilkent” projesi ile üç katına çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, tekstil firması işletmecileri ile toplantı düzenledi. Tekstilkent projesi ile tüm tekstilcileri bir bölgeye toplayacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “İş adamlarımızın talep ve sıkıntılarını dinledik. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Tekstilkent projesi ile iş adamlarımızın da sıkıntılarını büyük ölçüde çözmüş olacağız. Sektörde en çok yaşanan sıkıntılardan birinin de kalifiyeli işçi bulmak olduğunu öğrendik. Tekstilkent'e meslek eğitim merkezi kuracağız. Burada mesleki eğitimler verip işlerinde uzman kişiler yetiştireceğiz” dedi.

“Tekstilkent” projesi ile istihdamda önemli büyüme gerçekleştireceklerini belirten Başkan Doğan, “Çarşamba'da şuan ortalama bin kişi tekstil firmalarında çalışıyor, bu sayıyı Tekstilkent ile üç katına çıkartmayı hedefliyoruz. Çarşamba için büyük bir istihdam fırsatı, çalışanların yüzde 90'ını kadınlarımız oluşturacak. Tekstilkent'te kreş ve sosyal tesislerimiz de olacak. İyi bir çalışma ortamı sağlamak için her noktayı en ince ayrıntısına kadar düşüneceğiz” diye konuştu.

Çarşamba Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya Çarşamba AK Parti ilçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Terziler Odası Başkanı Enver Yılmaz ve iş adamları da katıldı.