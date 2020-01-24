Çarşamba'da kar yağışı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

Samsun'un birçok ilçesinde yaşanan kar yağışı Çarşamba'da da etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kırsal mahallelerde daha çok etkisini gösterirken, şehir merkezinde ise kar yağışı binaların ve araçların üzerlerinde beyaz bir örtü halini aldı. Yaklaşık 3 yıldır kar yağışının yaşanmadığı Çarşamba ilçesinde birçok vatandaş, sabah karşılaştıkları manzaraya sevinirken, Çarşamba Belediyesinin yoğun kar yağışının yaşandığı kırsal mahallelerde yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışına aldırış etmeden ellerine aldıkları cep telefonlarıyla yaşadıkları anları ölümsüzleştirirken, gün boyu süren kar yağışının akşam saatlerinde yerini yağmur yağışına bırakacağı öğrenildi.

Belediyeden yoğun çalışma

Çarşamba Belediyesi yaşanan kar yağışı sonrası mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için teyakkuza geçti. Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının etkili olması sonrası Çarşamba Belediyesine ait araçlar, gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.