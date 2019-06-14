Çarşamba'da karne heyecanı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 26 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Çarşamba Anafartalar İlkokulunda karne dağıtım töreni yapıldı. Programa katılan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bugün öğrencilerimizle birlikte onların karne sevincine ortak oluyoruz. İlçemizde karne alan bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Yıl boyunca çalışan öğrencilerimiz bunun karşılığını bugün görüyorlar. Notları eksik olan öğrencilerimiz de tatilde eksiklerini tamamlayarak yollarına devam edecekler. Bütün çocuklarımızı seviyor ve çok değer veriyoruz. Ben çocuklarımıza iyi bir tatil dönemi diliyorum. Öğrencilerimize emek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim-öğretim dönemini tamamlamış olduk'' dedi.

Karne dağıtım törenine İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çarşamba ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 26 bin öğrenci karne aldı.