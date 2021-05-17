İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Barış B. idaresindeki 10 P 7155 plakalı hafif ticari araç ile Faruk Ş. idaresindeki 55 AEF 821 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.