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Çarşamba'da kaza :1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Ç. yönetimindeki 06 TE 335 plakalı otomobil ile Nihat S.'nin kullandığı 55 AET 251 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Nihat S. yaralandı. Yaralı, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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