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Çarşamba'da kaza: 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametinden Terme'ye doğru seyir halinde ilerleyen Şerafettin Yılmaz'ın kullandığı 55 AF 445 plakalı kamyonet, Kavakdibi mevkisinde yoldan çıkarak fındık bahçesindeki odunluğa çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Şerafettin Yılmaz, araç içerisinde bulunan Fermude Yılmaz ve Hatice Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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