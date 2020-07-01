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Çarşamba'da kaza: 5 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Olay, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baraj Yol Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen M.S. (35) idaresindeki 55 SR 460 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir fabrikanın çevre duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü M.S. (35) ve araç içerisinde bulunan A.S. (25), E.S. (15), B.S. (12) ve 5 yaşındaki B.S. yaralandı.


Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 5 yaralı, 112 ambulans ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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