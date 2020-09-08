İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba'da korkutan yangın

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangında maddi zarar oluştu.


Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Koldere Apartmanı'nda bulunan havalandırma bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın sonucu, apartmanın havalandırma bölümünde maddi zarar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.