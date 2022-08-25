Çarşamba'da “Köyümde Şenlik Var” etkinliği

Çarşambalıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen programlara katılan vatandaşlar eğlence dolu dakikalar yaşadı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu tarz programlarla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Çarşamba Belediyesi ilk kez geçen yıl düzenlediği Köyümde Şenlik Var etkinliklerine bu yıl da kaldığı yerden devam ederek vatandaşlarla buluştu. Köyümde Şenlik Var programları boyunca çocuklar sokak oyunları ve illüzyon gösterileri ile coşarken; halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların konseri izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Çarşamba Belediyesi, Köyümde Şenlik Var programları ile ilçenin dört bir tarafında belirlenen 9 ayrı noktada, her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşambalıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen programlar, 24 Ağustos akşamı Allı Mahallesi okul bahçesinde son buldu.

“Sevgimiz bu kente”

Köyümde Şenlik Var programlarıyla güzel bir atmosferde Çarşambalılarla bir araya geldiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz her gün, her yer bizim için şenlik yeri. Köyümde Şenlik Var programlarımıza ilk kez geçtiğimiz sene başlamıştık. Bu yıl da yine kaldığımız yerden, büyük bir heyecanla devam ettik. Programlarımız ile çocuklarımız doyasıya eğlendi, büyükler ise günlük hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşma fırsatı buldular. Çeşitli etkinliklerimizle hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin yüzünün gülmesine sebebiyet verdiysek ne mutlu bize. Bizim işimiz de gücümüz, sevgimiz de bu kente, bu kentin insanına. İnşallah daha da güzel programlarla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.