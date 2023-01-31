SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şubat ayının Çarşamba'da kültürel ve sosyal etkinlikler ile dolu dolu geçeceğini söyledi.

2023 Kültür Sanat Günleri Şubat Ayı Takvimini açıklayan Çarşamba Belediyesi şubat ayında; usta eğitimciler, çocukların ufkunu açacak, büyüklere keyifli vakit geçirtecek birbirinden güzel tiyatro oyunları, tarihi gerçeklikleri gün yüzüne seren performanslar, şiir ve türkü dinletileri ile vatandaşlarla buluşuyor.

Belediye 2023 yılına hızlı bir başlangıç yaparak sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda vatandaşlarla buluşmaya, ilçede kültürel organizasyonları arttırmaya devam ediyor. 2023 Kültür Sanat Günleri kapsamında ocak ayında Çarşamba'da çok değerli isimleri vatandaşlarla buluşturan Çarşamba Belediyesi, şubat ayı takvimi ile de göz dolduruyor. Eğitim seminerleri, çocuklara yönelik tiyatro oyunları, yetişkinlere yönelik seminer ve programlar ile şiir dinletileri gibi birçok organizasyon Çarşambalıları bekliyor. Programların gün ve saatine dair detaylı bilgiler ise Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

İlçede kültür, sanat programları ile vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizle buluştuğumuz her an bizler için çok kıymetli. Kültür ve sanat programları hem düşündüren hem de keyifli vakit geçirilen organizasyonlar. Şubat ayında düzenlediğimiz seminerlerle gençlerimizin eğitimine katkı sunmaya, yol göstermeye devam ediyoruz. Birçok tiyatro oyunu da yine Çarşambalı hemşehrilerimiz için perdeyi açacak Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğumuz yine çok güzel bir işe imza atarak ‘Çöp Avcısı' isimli çocuk oyununu, çocuklarımız için hazırlayıp sahneye koydular. Sanat programlarına genel geçer organizasyonlar olarak bakmamak lazım. Hem gençlerimizin hem tüm vatandaşlarımızın ufkunun genişlemesine, hayatlarında tatlı anılar bırakılmasına, düşünmesine sevk edecek programlar bunlar. Biz Çarşamba'da tiyatro oyunu izlememiş hiçbir çocuk kalmasın istiyoruz. 2023 Kültür Sanat Günlerimiz kapsamında çok güzel bir şubat takvimi de bizleri bekliyor. Tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum” dedi.

Çarşamba Belediyesi ‘2023 Kültür Sanat Günleri Şubat Ayı Takvimi' ise şu şekilde:

4 Şubat Cumartesi 16.00-19.00 Aker Kartal'ın anlatımıyla Türkçe Semineri.

8 Şubat Çarşamba Alişan Kapaklıkaya'nın anlatımıyla; 14.00 (öğrencilere yönelik) Hayallerinden Vazgeçme, 19.30 (genel katılım) Aile içi iletişim.

11 Şubat Cumartesi 19.30 Dolmuşa Bir Kişi tiyatro oyunu.

14 Şubat Salı 19.30 Talha Bora Öge ve orkestrası Şiir ve Türkü Konseri.

19 Şubat Pazar 19.30 Nurdan Albamya İnce, Filistin Hakkında Konuşmalıyız (tek perde, tek kişilik oyun).

23-24 Şubat Perşembe-Cuma 1. Seans 10.30, 2. Seans 13.30 Çöp Avcısı (çocuk oyunu).

26 Şubat Pazar 1. Seans 13.30, 2. Seans 15.30 Savaş Düşlerimi Çaldı (müzikli çocuk oyunu).

Programlar kendi gün ve saatlerinde Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.