Çarşamba'da okulları eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor

Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmeye başlanan okulların boyası yapılmaya başlandı. Çarşamba ilçesinde boya ihtiyacı olan 38 okulun tüm masraflarını Çarşamba Belediyesi üstlendi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ise “Boyacılık Kursu” alan denetimli serbestlik yükümlüleri ile boyaların yapılmasını sağlayacak.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna ilk fırça, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri tarafından atıldı. Programa ayrıca, İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldırım da katıldı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kaymakamlık olarak denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılmasında her türlü projeye destek veriyoruz. Okullarımızın yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmesinde Çarşamba Belediyesinin vermiş olduğu destekle 38 okulumuz boyanacak. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederim. Başsavcılık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin, bu anlamlı çalışmaya destek olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde 38 okulun boya malzemesini Çarşamba Belediyesi olarak tedarik ettik. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de bu önemli çalışmaya büyük destek vererek, iş gücünü sağlayarak, yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladılar. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle Çarşamba temizlik projesini hayata geçiriyoruz. Çarşamba sokaklarını denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte temizlemeye devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri ise şunları söyledi:

“Böyle anlamlı çalışmalarla hem yükümlülerimizin topluma kazandırılması ve meslek sahibi olması hem de topluma katkı vermeleri sağlanarak bir anlamda topluma borçlarını ödemelerine imkan tanınmış olacaktır.”