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Çarşamba'da pazar yerlerinde ‘terazi' denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi zabıta ekiplerinin yürüttüğü terazi denetiminde, yapılan uyarılara rağmen standartlara uygun olmayan terazilere el konuldu.


Çarşambalı vatandaşların haftalık pazar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi zabıta ekiplerinin yürüttüğü terazi denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Çarşamba Batıyaka Kapalı Pazaryeri'nde yapılan denetimlerde sebze-meyve satıcılarının terazileri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan terazilerin kullanılmasına izin verilmezken, toplamda 15 teraziye el konuldu.


Yapılan denetimlerin belirli periyotlar halinde devam edeceği öğrenildi.

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