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Çarşamba'da sağanak yağış

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.


Çarşamba ilçesinde, meteorolojinin uyarması üzerine ilçede gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı 20 - 25 derece arasında seyrederken, hafta sonu termometreler 15 derecenin altını gösterdi.


Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar sağanak yağışa karşı tedbirlerini alırken, olası sel ve su taşkınlarına karşı sıklıkla uyarılarda bulunuluyor.

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