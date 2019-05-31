Çarşamba'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Abdullah Paşa Camisi’nde cuma namazı sonrası ziyarete açıldı.
Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Abdullah Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası ziyarete açıldı.
Vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Abdullah Paşa Camisi'ne akın etti. Kılınan cuma namazı sonrası aynı camide Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar namaz sonrası sıraya girdi. Vatandaşlar Sakal- ı Şerif'i yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.