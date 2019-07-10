Çarşamba'da siyez buğdayı üretimi

Samsun'un Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum üretimine “siyez buğdayı” ile katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar neticeye ulaştı.

Çarşamba ilçesine bağlı Karamustafalı Mahallesi'nde 3 dekarlık alana ekim yapıldı. Ekimde kullanılan tohumlar Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğünde daha önce görev yapmış, şu an Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Oktay Kocaer tarafından memleketi Kastamonu'dan temin edildi.

Hasat sonrası değerlendirmelerde bulunan İlçe Müdürü Osman Akman, “Yerli tohum üretimine katkı çalışmalarımız sonuç verdi. Hasat edilen üründen 2,5 ton saman elde edildi. Dane olarak da 700 kg. ürün elde edildi. İlçemizin genç ve önder çiftçilerinden Karamustafalı Mahallemizden Oğuzhan Bayrak kardeşimizin emeği de gerçekten çok büyük. Ekiminden hasadına kadar titizlikle ilgilendi. Ona da çok teşekkür ederim” dedi.

Müdür Osman Akman, un fabrikaları tarafından talep edilen ürün miktarının hasat edilen ürün miktarından fazla olduğunu, bundan dolayı önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla üretimin artırılarak öncelikle Samsun piyasasında sonrasında ise tüm Türkiye'nin tüketimine sunulmak üzere hazır hale getirileceğini sözlerine ekledi.