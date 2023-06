Çarşamba'da sokak hayvanlarına ‘geçici bakım merkezi'

Çarşamba Belediyesi sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ilçeye ‘Geçici Barınma Merkezi' yapıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Her canlımız bizim için çok değerli, tam donanımlı hayvan barınağımız için çalışmalara başladık, ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Çarşamba Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek amacıyla yapılacak olan merkezde; ücretsiz olarak sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve gerekli tıbbi bakımı yapılacak. Merkezin inşaat çalışmaları Çarşamba'nın Demiraslan Mahallesi'nde başladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçeye tam donanımlı bir barınak kazandıracaklarını belirterek, “Modern, günümüz koşullarına uygun olarak hazırlanmış, tam donanımlı hayvan barınağımız ile ilçemizde can dostlarımızın standartlarını iyileştirmiş, tedavilerini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

“Can dostlarımızın yanındayız”

Çarşamba'ya kazandırılacak hayvan barınağında dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halit Doğan, merkezin hem sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı açısından hem de kaynakların doğru kullanımı ve geri dönüştürülmesi adına çok değerli olduğunu ifade ederek, “Çarşambamıza kazandıracağımız Geçici Barınma Merkezimizde can dostlarımızın en iyi şartlarda bakımı, tedavileri yapılacak. Hayvanlarımızın üşümemesi için merkezi sistem, yerden ısıtma sağlayacağız. Merkezimize getirilen can dostlarımızı, ilk başta karantina odalarımıza alarak gözlemlerini yapacağız. Ameliyatları yapılan can dostlarımızın da müşahede odalarında takipleri yapılacak. Hayvan barınaklarında çok yoğun su tüketiliyor. Yağmur sularını verimli kullanalım, çatıdan akan sular boşa gitmesin diye yağmur suyunu ayrı bir havuzda toplayarak, temizliyoruz. Daha sonrasında bu suları hayvanlarımızın temizliğinde kullanacağız. Böylelikle gelen yağmur suyunu tekrar değerlendirmiş olacağız. Çarşambamızın yanı sıra çevre ilçelerimizdeki can dostlarımıza da hizmet sağlamış olacağız. Hemşehrilerimizin sokakta gördüğü yaralı, hasta hayvanlarımızı merkezimize getirerek ücretsiz bakımını yaptırabilecekler” şeklinde konuştu.

Çarşamba'ya hayvan barınağı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “İnsan sağlığı kadar, gündelik yaşamımız içinde yer alan can dostlarımız, sokak hayvanlarımızın sağlığı, sayısı, kayıt ve üremelerinin kontrolü de çok önemlidir. Kısırlaştırma ve Geçici Barınma Merkezi'nde sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve gerekli tıbbi bakımı yapılacak. Mevcutta da şu an belediyemiz bünyesinde veteriner arkadaşımız can dostlarımız, sokak hayvanlarımız için hizmet veriyor. Hayvan hakları çerçevesinde değerlendirilerek, toplumun tüm kesimini mutlu edecek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sokak hayvanlarımız için ilçemizin farklı noktalarına su kapları ve beslenme kapları koyduk, bu konuda da yeni çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.