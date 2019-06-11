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Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Çarşamba ilçesi Ayvacık-Salıpazarı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal E. (75) idaresindeki 55 GM 159 plakalı hafif ticari araç, trafik ışıklarında bekleyen Mustafa G.'nin(40) kullandığı 55 RA 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cemal E. yaralandı.


Yaralı şahıs olay yerine intikal eden 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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