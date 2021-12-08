Çarşamba'da traktörlere reflektör ve sarı çakar lamba takıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince tarım araçları, traktör ve patpat kazalarının önlenmesi amacıyla geniş katılımlı trafik eğitim semineri verildi. Eğitim sonrası 100 traktöre 200 reflektör ve 100 sarı çakar lamba takıldı.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eğitim seminerinde bölgede yaşanan traktör ve patpat kazalarının önüne geçilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen seminere, Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü İrfan Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Muhammet Aydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Tarım araçları kazalarının önlenmesi maksadıyla "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Projesi” kapsamında; tarım araçlarının güvenli kullanımı ile traktör ve patpat araçlarının karışmış olduğu kazaları hususunda Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Serdar Silay tarafından, trafik kazalarında ilkyardım hususunda ise İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Fatih Başköy tarafından eğitim verildi.

Eğitim sonrası, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi gereğince "Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi" kapsamında ise 100 traktöre 200 adet reflektör ve 100 adet sarı çakar lamba takıldı.