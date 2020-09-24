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Çarşamba'da TYP kura çekilişi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara temizlik, bakım-onarım ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara temizlik, bakım-onarım ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı.


Çarşamba'daki okullara personel alımı için kura çekilişi Çarşamba 2. Noteri huzurunda Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekilişinde olması gereken vatandaşlar içeriye pandemi dolayısıyla alınamadı. Görevliler ve içeriye alınan birkaç vatandaşın ateşine bakılıp aynı zamanda HES kodlarının sorgulandığı gözlerden kaçmazken katılan vatandaşların gözlemci sıfatıyla kuraya girdiği de alınan bilgiler arasında.



614 kişi başvurdu, 108 kişi alınacak


Okullarda güvenlik personeli olarak çalışmak için 132 kişi başvurdu. Bunlardan 16'sı asil ve 8'i yedek olarak kurayla belirlendi. Temizlik bakım-onarım için ise 482 kişi başvurdu. Bunlardan da 92 kişi asil, 46 kişi yedek olarak belirlendi. Çekilen kura sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.

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