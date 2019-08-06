Çarşamba'da uyuşturucu operasyonları

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Alibeyli Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda H.Y.'ye (57) ait ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1500 gram kubar esrar maddesi ve 47 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y.(57) gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin Kirazlıkçay Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda şüpheli iki şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu Değirmenbaşı Caddesi'ndeki ikamette yapılan aramalarda 2.14 gram eroin maddesi, 2 gram bonzai ve 1 adet sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili şüpheli olarak V.T. (25) ve G.T. (25) gözaltına alındı. Şahısların gözaltı işlemleri sonrası serbest bırakıldılar.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde Beylerce Mahallesi'nde Ö.C.'ye (43) ait ikametin bahçesinde arama yaptı. 2020. Sokak'ta bulunan ikamet bahçede yapılan aramalarda 600 gram kubar esrar ve 6 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.C. (43), gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda Aşağı Donurlu Mahallesi'nde H.Y.'ye (54) ait ikamette ve arazide arama yaptı. Yapılan aramadan 7 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.