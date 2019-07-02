Çarşamba'da Yaz Spor Okulları açıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Yaz Spor Okulları" açıldı.

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılan 2019 Yaz Spor Okulları açılış programı Adapark Suni Çim Sahada yapıldı.

Açılış konuşmasında Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, "Çocukları ve gençleri spora yönlendirmek ve spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak amacıyla her yıl uygulanan ilçe spor merkezimizde bu yıl; futbol, basketbol, voleybol, atletizm, cimnastik, güreş, boks, kick boks, wushu, tekvando, ragbi, kano, beyzbol ve softbol olmak üzere toplam 14 farklı branşta faaliyet göstereceğiz. Spor kurslarında çocuk ve gençlerimizin fiziksel, sosyal gelişimi ve başarılı birer sporcu olmasını ve ilçemizde bu yıl 14 branşta 2 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Açılış programına Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp antrenörleri, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.