Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalarla Çarşamba'nın çehresini yeniliyor. İlçede eski ve kullanım ömrünü bitirmiş altyapıyı yenileme çalışmaları sürerken, altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda da üstyapı çalışmaları devam ediyor. İlçedeki yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarını da sürdüren Çarşamba Belediyesi, Ada Park mevkiindeki 40 bin metrekarelik alanda 3. etap rekreasyon çalışmalarına başladı. Ada Park'ta bulunan Çarşambaspor tesisi ve sahaları da ilçede yapımı devam eden olimpik standartlardaki yüzme havuzunun yanına taşıyarak yeni ve nitelikli tesisler sporcuların ve sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Çarşamba'da üstyapı çalışmaları devam ediyor

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İstasyon Caddemizde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Çarşamba'mıza uzun yıllar hizmet verecek bir altyapı kazandırıyoruz. Değerli hemşehrilerimizin bunaldığını biliyorum ancak büyük hizmetler zaman alıyor. Havaların da ısınması ile birlikte inşallah altyapısı tamamlanan yollarımızda üstyapıyı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Çarşamba'mıza yakışır yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gazi Bulvarı, Tarihi Hamam ve Abdullahpaşa Meydanımıza uzanan alanda da yeşil alanı arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız alanlarda üstyapı çalışmalarımız ile Çarşambamızın çehresini değiştiriyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte; bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları tamamlanmış yeşil alanlar Çarşambalı hemşehrilerimizle buluşacak” dedi.

Çarşamba'da yeşil alanlar artıyor

Çarşamba'daki yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Halit Doğan, “Ada Park'taki Çarşambaspor Tesisi ve sahalarımızı; kapalı spor salonu ve yapımı devam eden yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzumuzun yanına taşıyoruz. Ada Park'taki yeşil alanlarımızı arttırıyor, hemşehrilerimizin güzel havanın tadını çıkarabilecekleri, yeşillikler içindeki alanları hizmetlerine sunuyoruz. Sporun kenti Çarşambamızda hem sporcularımız hem de sporseverlerimiz için daha nitelikli tesisleri ilçemize kazandırıyoruz. Ada Park mevkiindeki 40 bin metrekarelik alanda da 3. etap rekreasyon çalışmalarımıza başlıyoruz. Hemşehrilerimizin, yeşilin ve mavinin en güzel tonlarına sahip Çarşambamızda diledikleri gibi vakit geçirmeleri; yeşil alanlar, çocuk parkları, dinlenme ve gezinti yerlerinde Çarşambamızın tadını çıkartmaları için çalışıyoruz. Kentimizin yeşil alan ihtiyacını karşılıyor, alanlarımızı daha kullanışlı hale getiriyoruz” diye konuştu.