Çarşamba'da ‘YKS' provası

Öğrencilerin sınav atmosferini önceden yaşaması, eksikliklerin giderilmesi ve kaygının kontrol altına alınması için yapılan sınav provası başarılı bir şekilde yapıldı. Tüm kurallar gerçek sınavdaki gibi uygulandı. Öğrencilerin yanında veliler de aynı heyecanı yaşadı.

Okul Müdürü Cengiz Can, “Bize bu organizasyonda kapılarını açan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ve Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda görev alan öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize gerçek sınavda başarılar diliyorum" dedi.