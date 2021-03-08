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Çarşamba'da yoğun denetim

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde araçlarda fazla yolcu kontrolleri yapıldı.


Türkiye genelinde yapılması planlanan tüm toplu taşıma araçları üzerinde pandemi kuralları ile alakalı denetim Çarşamba ilçesinde de gün boyunca yoğun bir şekilde devam etti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından denetimler sıkı şekilde devam ederken, ekipler Çarşamba ilçesinde Fen Lisesi kavşağında dolmuşlara yönelik denetim yaparak, fazla yolcu alınıp alınmadığına ve maske kontrolü yaptı. Gerçekleştirilen denetimde trafik ekiplerine eşlik eden Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şoförler Odası tarafından Yolculara maske kontrolü ve HES Kodu sorgulaması gerçekleşti.


Yapılan açıklamada bugün süren denetimlerde genel olarak sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğunun gözlemlendiği belirtildi.

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