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Çarşamba'dan kar manzaraları

Samsun’un Çarşamba ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Samsun'un Çarşamba ilçesi yağan karla beyaza büründü.


Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. İlçenin kırsal mahallelerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak şehir merkezine adeta beyaz örtü gibi kapladı. Kırsal mahallelerde 20-25 cm'yi bulan kar kalınlığı, şehir merkezinde de yaklaşık 10 cm kalınlığına ulaştı.


Kar yağışının devam ettiği Çarşamba ilçesinde belediye ekipleri, şehir merkezinde temizlik çalışmalarına başladı. Tarihi köprünün ve yoğunluğun olduğu noktalarda belediye personelleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürdü.

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