Çarşambalılar Derneği ‘Çanakkale'nin Evlatları'nı ağırladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' sloganı ile 57'nci Alay'dan aldıkları toprağı 10 günde bin 100 kilometre yol kat ederek Samsun'a getiren Çanakkale Bisiklet Formu üyeleri, Samsun'da Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin konuğu oldu.

'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' sloganı ile Çanakkale'den yola çıkarak, Çanakkale 57'nci Alay'dan aldıkları toprağı 10 günde bin 100 kilometre yol kat ederek Samsun'a getiren Çanakkale Bisiklet Platformu üyeleri Kazım Uzun, Berfin Bulut, Fahir Dediler, Kerem Özpınar, Can Düzdaş, Tugay Çerezci, Doğancan Çetin ve Buğra Yiğit Samsun'da Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nde ağırlandı.

Çanakkale Bisiklet Formu üyeleri, dernek bahçesinde düzenlenen kahvaltıda Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdem Zorlu ve Soner Sezgin, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Köksal, Pınar Öztomurcuk, Çetin Akgül ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Samsun'da bulunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bisiklet Formu gönüllüsü Doğancan Çetin, “Milli Mücadele ateşini yakarak bu vatanı kuran, kurtaran ve bizlere emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yolda ilk adımı attığı topraklarda bulunmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu turun amacı bisiklet kültürüne, bisiklet ile ulaşıma bir farkındalık getirmek ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerimizi iletmektir. Yaşadığımız bu duygular zorlu yolculuğumuzu kolaylaştırdı ve gücümüze güç kattı" dedi.

Samsun'a ulaştıkları zorlu yolculuğun ardından, Samsun'da gördükleri ilginin kendilerini bir hayli şaşırttığını da söyleyen Çanakkaleli bisikletliler, kendilerini ağırlayanlara teşekkür etti.

“Vatan toprağını bağrımıza basıyoruz”

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Çanakkale'den Samsun'a gelen Bisiklet Formu gönüllülerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çarşambalılar Derneği Başkanı Dt. Hüseyin Avni Özdemir, "Platformunun değerli bisikletçilerini aramızda görmek bizler için mutluluk verici. Çanakkale 57'nci Alay Şehitliği'nin toprağını bağrımıza basıyor, yaşattıkları heyecan ve gurur nedeniyle bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşadığımız toprakların kıymetini bir kez daha anlıyor ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı etkinliğinin ardından “İmparatorluktan Cumhuriyet'e; Metamorfoz” isimli belgesel resim sergisi gezildi. Daha sonra Çarşambalılar Derneği yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.