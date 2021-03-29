Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor

Samsun'un atık su sorununu tamamen çözmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesinde yaptığı 9 milyon 855 bin euro bedelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmalarının yüzde 18'i tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor. Bunlardan biri de şu anda Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde inşa ediliyor. Hızla ilerleyen tesisin 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınması planlanıyor.

İnşaatın yüzde 18'si tamamlandı

Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hem altyapı hem de çevre bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, "İlk etapta tesis günlük 15 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip. İlçedeki nüfus artışı da dikkate alınarak bu kapasite 19 bin metreküp değerine ulaşacak. Tesisimizin planlama ve projelendirmesi bu şekilde. İnşaat çalışmaları devam eden tesisimizde şu anda fiziki ilerleme yüzde 18 civarında. Çarşamba ilçesinin tamamının atık suları Avrupa standartlarında arıtılarak alıcı ortamına zararsız bir şekilde verilecek" dedi.

"Hem doğa hem doğal kaynaklar korunacak"

İnşaatta 13 bin 500 metreküp beton imalatı bulunduğunu da söyleyen Genel Müdür Yanık, “Bunun 5 bin metreküplük kısmının imalatı tamamlandı. 1450 tonluk demir işinin yaklaşık 700 tonluk kısmı işlendi. 25 bin metrekare kalıp imalatının 4 bin metrekaresi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de büyük önem verdiği Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı şu anda hızla ilerliyor. İnşallah 2022 yılının ilk yarısında her türlü testlerini yaparak tam otomasyonla devreye alınmasını sağlayacağız. Tüm hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde çevre projeleri inşa ederek hem doğayı hem de doğal kaynaklarımızı korumak" şeklinde konuştu.

"Sadece yüzde 14'ünü SASKİ karşılayacak"

Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Tüm yatırımlarımızda Samsun'u bir bütün olarak ele alıyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu” şeklinde konuştu.

Başkan Demir, şu bilgileri verdi: “Kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Tüm derdimiz daha yeşil ve daha temiz bir Samsun. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri de Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. 2022 yılında hizmete alacağız. 9 milyon 855 bin euro bedelli bir proje. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde tesiste günlük 15 bin metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Sürdürülebilir bir çevre, daha yaşanılabilir dünya için yatırımlarımız sürecek. Temennimiz bütün bu çalışmaları bitirip, Samsun'da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz.”