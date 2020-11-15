Çarşamba'nın atık suyuna arıtma

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek.

Samsun'un atık su sorununu tamamen çözmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı 9 milyon 855 bin euro bedelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatı hızla sürüyor. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ tarafından karşılanan tesiste terfi merkezleri döşeniyor. 2022 yılında tamamlanacak proje ile artık bölgedeki biriken atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona ermiş olacak.

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile hem çevrenin hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevrenin korunması, kaynaklarımızın verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz. Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber artık bölgedeki atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona ermiş olacak. Ayrıca arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların uygun kaliteye getirilerek sulama, endüstriyel ve tarım gibi farklı alanlarda yeniden kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.

“Tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek”

Tesisin çalışma kapasitesi hakkında da bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz de bunlardan biriydi. Tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Şu anda tüm hızla inşaat çalışması sürüyor. 2022 yılı gibi hizmete almış alacağız. Bittiğinde ilçeleri ve merkezi ile birlikte şehrimizin atık su sorunu tamamen tarihe karışmış olacak. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Böylece 23 atık su arıtma tesisi sayısını 27'ye çıkaran Samsun Büyükşehir Belediyesi mevcut tüm tesislerin revizyonunu 2023'e kadar bitirmeyi hedefliyor."