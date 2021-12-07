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Çarşamba'nın gelişimi ele alındı

Çarşamba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel ile Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar görüşerek Çarşamba’nın gelişimine dair görüş alışverişinde bulundu.

Çarşamba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel ile Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar görüşerek Çarşamba'nın gelişimine dair görüş alışverişinde bulundu.


Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleşen görüşmede Çarşamba'nın dünden bugüne kat ettiği yol ve bu yolda uğradığı değişim istişare edildi. İlçenin gelişimine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Yaşar, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Çarşamba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel'i makamında ağırladı.


Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Çarşamba'nın ilerleyişine dair konuların istişare edildiği görüşme sonrasında İbrahim Fethi Sel'e değerli ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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