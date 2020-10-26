Çarşamba'nın yumurta topuk ayakkabısı ve sekiz köşe kasketi tescilledi

Çarşamba Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucu, Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı / Çarşamba Ayakkabısı ve Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi / Çarşamba Kasketi isimleri ile "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Osmanlı döneminde de kullanıldığı bilinen Çarşamba'da Yumurta Topuk Ayakkabı ve Sekiz Köşe Kasketine “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi. Çarşamba'da yapımına 1900'lü yıllarda başlanan Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı 1930'larda yaygınlaştı ve 1950'de yöreye özgü bir ayakkabı oldu. 1980'lerde ise ayakkabı siparişler almaya başlayan ayakkabı böylece Çarşamba ilçesi ayakkabısı olarak anılmaya başladı. Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi ise kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanımı ile Çarşamba ile özdeşleşti. Tarih boyunca yumurta topuk ayakkabı, beyaz çorap, dar paçalı kül rengi pantolon, yelek ve sekiz köşeli kasketle tamamlanan bu giyim tarzı Çarşamba ilçesinin vazgeçilmez giyim tarzı haline geldi. Bu giyim tarzında özellikle ilçede üretilen ve ilçe dışına da satışı yapılan Çarşamba Yumurta Topuk Ayakkabı ve Sekiz Köşe Kasketi öne çıkmış, ilçenin simgesi ve marka değeri haline geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “Türk boyları Asya'dan Anadolu'ya gelirken ayakkabı kültürünü de beraberinde getirmiştir. Türklerde çeşitlilik gösteren ayakkabılar içinde başmak, çarık, çedik, çizme, edik, sokman, terlik, tomak ve daha pek çok tanımla ifade edilmiştir. Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı ‘basık' olarak da bilinir. Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı, üst yüzeyinde ve iç astarında dana ve keçi derisi ile tahta topuktan, deriyi tek dikişle bağlayıp tek parça olarak imal edilen el emeğine dayalı bölgesel nitelik taşıyan bir ayakkabı türüdür. Çarşamba'da 100 yılı aşkın bir süredir üretimi devam etmektedir. Çarşamba Sekiz Köşe Kasketinin her bir köşesinin özel bir anlamı vardır. Birinci köşe cömertliği, ikinci köşe mertliği, üçüncü köşe dürüstlüğü, dördüncü köşe yiğitliği, beşinci köşe çalışkanlığı, altıncı köşe misafirperverliği, yedinci köşe alçakgönüllülüğü ve sekizinci köşe vatanperverliği simgeler. Çarşamba yöresinde üretilen ve ünlenen sekiz köşe kasket üretim teknikleri, el işçiliği, son duruşu, köşelerinin fazla keskin olmaması gibi açılardan diğer yörelerin kasketlerinden farklıdır. Türk Paten ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda Çarşamba ile özdeşleşen ve simgesi haline gelen Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı , Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi ve Çarşamba Kasketi isimlerine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ”dedi.