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Çarşambaspor, Altındağ mesaisinde

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin 13. haftasında karşılaşacağı Altındağ Spor maçının hazırlıklarına Adapark Tesisleri'nde başladı.


Yeşil-beyazlı takım ligin 13. haftasında perşembe günü saat 13.00'te konuk edeceği Altındağ Spor maçına Adapark Tesisleri'nde hazırlanıyor.



"Tekrarını Altındağ maçında göreceğiz"


Şile Yıldızspor maçında alınan 1-0 galbiyetin ardından çalımalarını sürdüren Samsun ekibinde Teknik Direktör Kenan Yelek, "Çok iyi çıkış sağladık. Bunun tekrarını Altındağ maçında görmek ve göstermek istiyoruz. Bu sefer sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Sadece santrfor oyuncumuz Serhan aramızda olmayacak. Salı günü korona virüs testi yaptırdıktan sonra 11 oyuncumuzla maça çıkmayı planlıyoruz" dedi.

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