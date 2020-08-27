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Çarşambaspor TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek

2020-2021 futbol sezonunda TFF 3.

Lig'de mücadele edecek olan Çarşambaspor'un rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlı ekip 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek.


Kura çekimine göre TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor'un Kulüp Başkanı Özkan Yıldırım, yaptığı değerlendirmede, “Biz bölgesel çapta rakipler bekliyorduk. Ancak böyle bir sonuç aldık. Türkiye geneli takımlarla karşılaşacağız. Hayırlısı olsun. Çarşambaspor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'tan şampiyon olarak çıkarak gücünü göstermiştir. TFF 3. Lig'de önemli başarılar elde etmeyi umut ediyoruz” dedi.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor'un rakipleri ise şöyle:


Altındağspor, Arhavispor, Batman Petrolspor A.Ş., Cizrespor, Çatalcaspor, Elazığ Karakoçan FK, Erbaaspor, Esenler Erokspor, Gölcükspor, Isparta32 Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka, Osmaniyespor FK, Somaspor, Şile Yıldızspor ve Yalovaspor.

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