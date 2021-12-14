İhlas Haber Ajansı

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Çarşambaspor'da Mehmet Seçkin dönemi

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Çarşambaspor'da Ufuk Sarı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.


Lig takımlarından Çarşambaspor, geçen günlerde Ufuk Sarı ile yolları ayırmıştı. Geride kalan 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiğinin ardından kulüp yönetimi Mehmet Seçkin ile anlaşmaya vardı.


Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım'ın katıldığı imza töreni ile yeni Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile mukavele imzalandı. Mukavelenin sezon sonuna kadar olduğu öğrenildi.

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