Çarşamba'ya 100 milyonluk yatırım

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) yükselmesi ile birlikte fabrikaların ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak olan 100 milyon TL değerindeki “Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri” yapım işi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı yatırım programına alındı.

Çarşamba'yı üretimin ve istihdamın merkezi haline getirecek olan, 822 bin metrekare alan üzerinde kurulan, Çarşamba OSB'de, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 43 fabrikanın kurulacağı Çarşamba OSB'de 7 bin 500 kişilik bir istihdam alanı oluşturulacak.

Çarşamba OSB'deki fabrikaların ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak için ilçeye 100 milyon TL değerindeki "Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri" yapım işi, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı yatırım programına alındı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Milli Eğitim Bakanımız Sn. Prof. Dr. Mahmut Özer ve Ticaret Bakanımız ve Samsun Milletvekili Adayımız Sn. Dr. Mehmet Muş ile Samsun Milletvekilimiz Sn. Fuat Köktaş Bey'e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Üretimin ve istihdamın merkezi: Çarşamba"

Yapılacak olan Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyelerinin Çarşamba için önemli bir yatırım olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öncelik aş, öncelik iş diyerek yola çıktığımız Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Paydaş kurumlarımız ile birlikte Çarşamba'mızı bir istihdam merkezi haline getiriyoruz. Fabrikalarımız yükselmeye devam ediyor, 822 bin metrekare alanda 43 fabrikayı ilçemize kazandırıyoruz. OSB'mizde 7 bin 500 kişilik bir istihdam alanı oluşacak. Çarşamba OSB'mizdeki fabrikalarımızın ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak olan ‘Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri' yapım işi de Milli Eğitim Bakanlığımızca 2023 yılı yatırım programına alındı. Yaklaşık 100 milyonluk bir maliyet ile kurulacak olan okulumuz bölgemize, bölgemizin evlatlarına hayırlı olsun. Çarşambalı gençlerimiz hem meslek öğrenecek hem de iş imkanı bulacaklar. Yapılan toplantı sonrasında hızlı bir şekilde çözümü sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer ve Ticaret Bakanımız ve Samsun Milletvekili Adayımız Dr. Mehmet Muş ile Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş Bey'e şükranlarımı sunuyorum. İstikrarın ve kalkınmanın yüzyılı; Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.