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Çarşamba'ya 3 boyutlu yaya geçidi

Çarşamba Belediyesi yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladı.

3 boyutlu yaya geçidi öğrencilerin güvenliğini sağlamak için zemini uygun olan okulların önüne öncelikli olarak uygulanacak.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, “Yayalarımızın güvenliğini sağlamak için üç boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladık. İlk olarak Gazi Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun önündeki yaya geçidine uygulama yaptık. Yol, sürücülerin dikkatini çekerek hızlarını düşürmesini sağlayacak şekilde 3 boyutlu görünen yaya geçidiyle boyandı. Araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayarak hızlarını azaltacak, yayalar da karşıya daha güvenli bir şekilde geçebilecek” dedi.


İlçenin farklı bölgelerine 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Halit Doğan, “Öncelikli olarak zemini uygun olan okulların önüne uygulayacağımız üç boyutlu yaya geçidi, trafikte yaya önceliğine farkındalık oluşturmanın yanı sıra güvenli ulaşımı da sağlayacak. Yapılan 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması hemşehrilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılandı” diye konuştu.

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