Çarşamba Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sıfır atık bilinci oluşturmak adına Çarşamba'ya “birinci sınıf atık getirme merkezi” kuruyor.

Çarşamba Belediyesi, sıfır atık ve çevre bilinciyle hareket ederek Çarşamba için çalışmaya devam ediyor. Geçen aylarda mobil atık getirme merkezlerini ilçenin belirli noktalarına yerleştirerek israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Çarşamba Belediyesi bu sefer de ilçeye birinci sınıf atık getirme merkezi kuruyor. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Merkezimizin inşaatına başladık, çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl içinde çalışmalarımızı tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Çarşamba'da, ilçenin belirli noktalarında bulunan mobil atık getirme merkezlerinde kağıt/karton, plastik, cam atık, metal atık, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil toplanılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Burada toplanan atıklar, inşaatı tamamlandığında, birinci sınıf atık getirme merkezinde toplanarak geri dönüştürülecek. Atık getirme merkezinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile evlerden, iş yerlerinden veya kurumlardan kaynaklanan geri kazanılabilir atıkların; kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ile atıkların geri kazanım ve bertarafa gönderilmek üzere bırakılabilmesi imkanı bulunacak.

Çarşamba'da sıfır atık bilinci

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde geri dönüşüm bilincini yerleştirmek, israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına geçtiğimiz aylarda Çarşamba'mızın belirli noktalarına mobil atık getirme merkezleri kurduk. İleriki zamanlarda da sayılarını arttırmayı hedefliyoruz. Biz, geri kazanılabilir atık ve diğer atık olmak üzere, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması amacıyla sahada yerleştirdiğimiz mobil atık merkezlerimiz ile plastik, kağıt, metal, cam, bitkisel, atık yağ, atık pil gibi atıkların ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda birinci sınıf atık getirme merkezimizin inşaatına da başlamış bulunuyoruz. Mobil atık getirme merkezlerindeki atıklar, birinci sınıf atık getirme merkezinde toplanarak geri dönüştürülecek. Sıfır atık ile evlerde ya da iş yerlerinde, geri kazandırılabilir atıkları, ayrı ayrı toplayarak, geri dönüştürülmek üzere atık getirme merkezimiz kurulmuştur. Bu merkez sayesinde, Çarşambamız sıfır atık kapsamında önemli bir adım atmış oldu. Sıfır atıkla birlikte, geri dönüştürülebilir atıklar, geri kazandırılacak böylece hem ekonomik olarak fayda sağlayacak hem de çevre sağlığı konusunda önemli bir bilinç elde ederek doğamızı koruyacağız” diye konuştu.