Çarşamba'ya değer katacak projelerde çalışmalar sürüyor

Çarşamba'ya olimpik standartlarda spor yatırımları kazandırıldığını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Olimpik standartlarda spor yatırımlarımızı Çarşamba'mıza kazandırıyoruz. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Havuzumuz hem sporcularımıza, gençlerimize hem de minik yüzücülerimize hitap edecek. Engelli kardeşlerimizin de rahatlıkla kullanabileceği bir tesisi ilçemize kazandırıyoruz. Kano tesisimizde de çalışmalar devam ediyor. Olimpik standartlarda ülkemizin ilk ‘durgun su Kano Yarış Parkuru' olma özelliğine sahip olan Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi'ni ilçemize kazandırıyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Çarşambalı sporcularımızı desteklemek, yeni sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca yapılacak alışveriş merkezi içinde Çarşamba Halk Kütüphanesi'nde ve bahçesinde Açık Hava Bilim Parkı bulunan ‘Bilim Merkezi' çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Doğan, “Kütüphanemizin içerisinde konferans salonları, söyleşi, çay içme, kitap kafe gibi alanları da yer alacak. İlçemizde birçok fakülte ve meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Bu manada kütüphanemiz öğrencilerimize büyük yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda ilçemizde bilim kültürünü yaygınlaştırmak, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmak amacıyla Çarşamba'ya Bilim Merkezi ve Bilim Parkı kazandırdık. Çarşambalı gençlerimize, çocuklarımıza, ilçemize okumak için gelen öğrencilerimize faydalı olabilmek adına biz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Rıdvan Paşa Camii cephe iyileştirme çalışmaları, Aşiyan Evleri inşaatı ve ilçede bulunan Cuma Pazarı'ndaki çalışmaları anlatan Başkan Doğan, “Çarşamba'mızın en önemli tarihi dokularından biri olan Rıdvan Paşa Camii'nde cephe iyileştirme çalışmalarımız aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Rıdvan Paşa Camii'miz 1781 yılından beri ibadete açık olan bir cami. İnşallah güzel bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Aşiyan Evleri inşaatımız da bir yandan yükselmeye devam ediyor. Çarşamba'mızda doğru yapılanma ve yaşam konforunu artırma adına hayata geçirdiğimiz Aşiyan Evleri'nde 99 daire ve 13 iş yerinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşiyan Evleri'miz ile hem Çarşamba'yı güzelleştiriyor hem de kentsel dönüşüme katkı sağlıyoruz. Çay Mahallemize de modern bir pazar yeri kazandırıyoruz. Mahallemizde Cuma Pazarı olarak cadde üzerinde açılan pazar yerimizi, yeni oluşturacağımız pazar yeri alanımıza taşıyacağız. Çarşamba'ya değer katacak projelerimiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.