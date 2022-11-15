Çarşamba'ya olimpik yüzme havuzu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi ilçede spora ve sporculara yönelik dev yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Çarşamba Belediyesince toplamda 6 bin 270 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek olan yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan imzayı attı. Çarşamba Belediyesi kontrollüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunun inşaat çalışmalarının Kasım ayı içerisinde başlaması planlanıyor. Çarşamba'ya kazandırılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 2 bin 620 metrekare olup içerisinde aynı zamanda çocuk havuzu ve seyirci tribünleri de bulunacak. Uluslararası standartlar gözetilerek hayata geçirilen yüzme havuzundan sporcular, çocuklar, gençler ve engelli bireyler en iyi biçimde faydalanabilecek. Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği yüzme havuzunda tribün kısımları dahi özenle planlandı.

“Yüzme havuzumuz Çarşamba için büyük değer olacak”

Sporun kenti Çarşamba'da her türlü sporu desteklediklerini ve yeni yatırımları ilçeye kazandırdıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız sporun her alanında var olan, yetenekli sporcular yetiştiren bir ilçe. Biz de yetenekli sporcularımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri alanları ilçemize kazandırmaya özen gösteriyoruz. Yarı olimpik standartlardaki kapalı yüzme havuzumuz için yüklenici firma ile imzaları attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandıracağımız yüzme havuzu, Çarşambamız için büyük değer olacak. Hem sporcularımız, hem gençlerimiz, engelli kardeşlerimizin rahatlıkla havuzdan faydalanabilecekler. Çocuk havuzumuzda da minik kardeşlerimiz, geleceğin yüzücülerini yetiştireceğiz inşallah. Engelli vatandaşlarımıza uygun bir tesis olacak. Yüzme havuzu projemiz, uluslararası standartlarda, özenle hazırlandı. Yarı olimpik havuzumuz 400 metrekare, çocuk havuzumuz ise 95 metrekare olacak. Dev yatırımı Çarşambamıza kazandırmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah havuzumuzun inşaat çalışmalarına kasım ayı içerisinde başlayacağız. Yakın zamanda da tamamlamayı planlıyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.