Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapılacağı alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince incelemelerde bulunuldu.

Çarşamba ilçesinde kurulacak olan Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşa edileceği bölgeyi inceleyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Dursun Duyar ve Mehmet Koç, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Muzaffer Geleri, İhale Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin bir süre bilgi alışverişinde bulundular

Projesi tamamlandı

Projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan, toplam 4 bin metre kare alan üzerine 4 katlı ve 20 üniteli olarak inşa edilecek yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşa çalışmalarına yakın zamanda başlanması bekleniyor.