“Çarşamba'yı sel aldı” sadece türkülerde kalacak

Yıllardır sele maruz kalan, hakkında “Çarşamba'yı sel aldı” türküsü yazılan Çarşamba Ovası'nda yapılacak çalışmalarla taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılan sunuma göre DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun'da 48 projesi bulunuyor. Bunların toplam proje tutarı 1 milyar 470 milyon TL. Önceki yıllar harcaması 258 milyon TL. Bu yıl ödemesi 33 milyon ve bu yıl harcaması 11 milyon TL. Halen devam eden 25, ihale aşamasında ise 10 proje var. 2019 yılı ödeneğinden 33 milyondan 11 milyonu kullanılmış durumda. Sunumda, Terme'de yaşanan sel felaketi hakkında da bilgiler yer aldı.

Terme'deki selin debisi saatte 1007 metreküp/saniye'ye kadar çıktı

22 Haziran'da meydana gelen yağışlar sonucu Terme ilçe merkezi ve mahalleleri sel afetine maruz kaldı. O tarihte Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan 24 saatlik toplam yağış değerlerine göre Kozluk bölgesinde metre kareye 75 kilo, Salıpazarı ilçesinde ise metre kareye 81 kilo yağış düştü. İstasyonlarda ölçülen anlık maksimum debilerde ise Terme Şeyhli Mahallesi 1007 anlık maksimum debi (metreküp/saniye), Mescitli Mahallesi 332 anlık maksimum debi ve Terme Çayı Gökçeli Mahallesi de 270 anlık maksimum debiye ulaştı.

Selde Terme ilçe merkezinde hasar gören duvarlar ile sol sahildeki eksik duvarlar olmak üzere toplam 2 km taşkın koruma duvarı ve 2 adet betonarme kemer taşıt köprüsü yapılacak.

Taşkın öteleme tesisinin yapımına devam ediliyor

Samsun Terme Projesi kapsamında Salıpazarı Barajı inşaatı 2017'de ihalesi yapıldı ancak ödenek olmadığından çalışma yapılamıyor. Şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Terme Çayı Islahı Projesi de programda yer alıyor ancak kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Terme Köybucağı Taşkın Öteleme Tesisi, geçen günlerde Terme Ovası'nda olan taşkınları önleyecek önemli yapılardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Proje yüzde 58 seviyesinde tamamlandı. 27 milyon 481 bin TL proje maliyeti bulunan Samsun Terme Köybucağı Taşkın Öteleme Tesisinin yapımıma 2017 yılında başlandı. Yüzde 58 oranında tamamlanan ve yapımı geciken tesis tamamlandığında ovadaki sel ve taşkın sorununu bitirmesi hedefleniyor.

Terme Çayı ıslah edilmeye çalışılıyor

Samsun Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi 2017 yılında ihale edildi. Söz konusu proje 5 bin 450 metre uzunluğunda ortalama 10 metre yükseklikte set ile su giriş savağı ve dipsavak imalatlarından oluşuyor. Depolama tesisi 10 milyon metreküp taşkın suyunu yaklaşık 8 saat süreyle depolamak suretiyle düşük miktarda debiyi dipsavaktan Terme Çayı'na salarak ilçe merkezinin feyezandan zarar görmesini engellemek için planlandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapılacak bu çalışmalarla, Terme ilçesini de kapsayan Çarşamba Ovası'nda taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.