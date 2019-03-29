19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla kadınların el emeklerini sergileyebileceği "Çarşı 1919" açıldı.

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen proje kapsamında Çarşı 1919, İlkadım Anıt Park'ta açıldı. Açılan merkezde kadınlar hem el emeklerini sergileyecek hem de üretime katkı sağlamış olacak. Kadın emeğine dair her şey bu merkezde bulunabilecek.

Çarşı 1919'la ilgili bilgi veren Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, "Çarşı 1919, 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'a gelecek insanların gezebileceği ve hediye satın alabileceği bir yer. Burada kadınlarımızın ürünleri sergilenip satışa sunulacak. Belirli dönemlerde ilana çıkıyoruz. Samsun'da yaşayan kadınlarımız yaptıkları ürünleri seçerek satışa sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda kooperatifleşme yönünde çalışmalarımız var. Haftanın her günü 09.30-10-00 arasında burası açık olacak" dedi.

Açılışa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve kadınlar katıldı.