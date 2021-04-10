Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binanın çatı katından şofben çalındı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 2 katlı binanın çatısında bulunan M.K'ya ait şofbeni alarak kaçtı. Binadan çıkan şahsı gören komşusu, M.K'yı arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda şofben hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.