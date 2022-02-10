İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatıda kar temizlerken düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da evinin çatısındaki karları temizlerken yere düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin çatısındaki karları temizlerken yere düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Aşağımusalla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu (67) çatıdan yere düşerek ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.