Çatıda sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı

Samsun’da bir binanın çatısında sıkışarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun'da bir binanın çatısında sıkışarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına sıkışıp kanatlarını çırpan kırlangıç kuşunu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri merdiven yardımıyla ulaştığı çatıdaki kuşu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.