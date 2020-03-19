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Çatıda yürekleri ağza getiren an

Samsun’un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden vatandaş yürekleri ağza getirdi.


Bafra ilçesinin İsmet Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan bir vatandaş metrelerce yüksekte yağmur altında canını hiçe sayarak tıkanan çatı gider borusunu tamir etti. Sağanak yağmur altında çatının ucunda kafa üstü sarkarak gider borusunu tamir eden vatandaş, sarktığı yerden güçlükle emekleyerek geri çıktı.


Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.

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