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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde çatıdan işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Kızılırmak Sedde yolu 4. kilometresinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı temizliği yapan 59 yaşındaki Muammer Külah, çatıda bulunan ondulinin kırılması sonucu 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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