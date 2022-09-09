İhlas Haber Ajansı

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Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da tek katlı evinin çatısında bacayı tamir etmek isteyen bir kişi bastığı oluklu levhanın kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı.

Samsun'da tek katlı evinin çatısında bacayı tamir etmek isteyen bir kişi bastığı oluklu levhanın kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Coşkun (55) tek katlı evinin çatısına çıkarak bacayı tamir etmek istedi. Bastığı oluklu levha kırılan Yaşar Coşkun çatıdan terasın üzerine düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Coşkun buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 1 çocuk babası Coşkun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.


Yaşar Coşkun bugün Kavak ilçesinin Çivril Mahallesi'nde toprağa verildi.

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